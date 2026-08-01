Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.08.2026 12:51:00
Zu viele Fake News: Google stoppt KI-Bilder-Funktion in Google Earth
Eine kurzfristig in Google Earth aktive KI-Funktion hatte ermöglicht, beliebige Bilder zu generieren. Das Potential für Fake News war groß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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