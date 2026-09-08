EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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08.09.2026 10:14:51
"Zu wenig für extreme Kälte": Füllstand der Gasspeicher erreicht historisches Tief
Der Iran-Krieg und eine ungünstige Preisentwicklung auf dem Gasmarkt wirken sich auf die Energieversorgung in Deutschland aus. Derzeit sind die Gasspeicher nur zu gut der Hälfte gefüllt. Das Bundeswirtschaftsministerium will nichts unternehmen - trotz Füllstandsvorgaben. Händler könnten diese ausnutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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