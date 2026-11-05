Zuari Agro Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zuari Agro Chemicals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Zuari Agro Chemicals 191,68 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Zuari Agro Chemicals im vergangenen Quartal 3,98 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 72,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zuari Agro Chemicals 14,23 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at