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03.08.2026 06:31:29
Zuari Agro Chemicals legte Quartalsergebnis vor
Zuari Agro Chemicals hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,63 Prozent zurück. Hier wurden 6,15 Milliarden INR gegenüber 12,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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