Zuari Agro Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zuari Agro Chemicals hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 191,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zuari Agro Chemicals 19,30 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,23 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,23 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at