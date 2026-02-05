Zuari Agro Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zuari Agro Chemicals hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Zuari Agro Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,97 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 72,81 Prozent auf 3,44 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at