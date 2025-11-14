Zuari Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zuari Global veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,840 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zuari Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at