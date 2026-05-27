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27.05.2026 06:31:29
Zuari Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Zuari Global hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,41 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zuari Global ein EPS von -6,960 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,84 Milliarden INR gegenüber 2,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 36,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -31,300 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,68 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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