KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.04.2026 07:29:00
Zuckerberg: Meta-KI soll Tag und Nacht für Nutzer arbeiten
Der Facebook-Konzern Meta will Nutzern Künstliche Intelligenz an die Hand geben, die rund um die Uhr für sie aktiv sein soll. Das geht enorm ins Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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