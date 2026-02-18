Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.02.2026 17:41:24
Zuckerberg defends Meta in landmark social media addiction trial
The billionaire Meta chief executive was questioned by lawyers over whether use of Instagram harms children.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
