KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.12.2025 11:59:30
Zuckerberg-Konzern droht Ärger: EU geht wegen KI in WhatsApp gegen Meta vor
Meta will KI-Anbietern Grenzen bei WhatsApp setzen. Die EU-Kommission sieht darin eine Gefahr und leitet ein Verfahren ein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörde Zuckerberg an den Kragen will.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
