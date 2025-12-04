KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 11:59:30

Zuckerberg-Konzern droht Ärger: EU geht wegen KI in WhatsApp gegen Meta vor

Meta will KI-Anbietern Grenzen bei WhatsApp setzen. Die EU-Kommission sieht darin eine Gefahr und leitet ein Verfahren ein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörde Zuckerberg an den Kragen will.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten