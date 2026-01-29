Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 12:42:00
Zuckerberg kündigt neue KI-Modelle und Produkte an
Shopping, Agenten, neue KI-Modelle: Zuckerberg setzt im neuen Jahr auf Funktionen, die auf "persönlichen Erfahrungen" beruhen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
