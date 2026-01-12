Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 20:17:00
Zuckerberg macht Trump-Vertraute zu Meta-Spitzenmanagerin
Dina Powell McCormick war in der ersten Amtszeit von Donald Trump stellvertretende Sicherheitsberaterin im Weißen Haus. Nun soll die ehemalige Bankerin sich beim Facebook-Mutterkonzern auch um KI-Projekte kümmern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
