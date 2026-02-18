Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
18.02.2026 14:00:01
Zuckerberg overruled 18 wellbeing experts to keep beauty filters on Instagram
Meta chief takes stand as US tech group fights legal claim over whether social media is addictive to childrenWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!