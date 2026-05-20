Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.05.2026 19:47:25
Zuckerberg promises no more ‘company-wide’ lay-offs at Meta after slashing jobs
Meta chief seeks to reassure disillusioned employees after culling 8,000 rolesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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