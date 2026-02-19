Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.02.2026 08:00:00
Zuckerberg verteidigt Meta im Prozess um Suchtpotenzial
Online-Plattformen wird in einer US-Klage vorgeworfen, dass ihre Dienste süchtig machten. Meta-Chef Mark Zuckerberg tritt in den Zeugenstand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
