ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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26.08.2026 11:07:00
Zuckersteuer: Lars Klingbeil verwirft Steuer auf Zero-Getränke
Der Finanzminister lässt eine Zuckersteuer erarbeiten, in einem geleakten Arbeitspapier war von einer Steuer auch für Light- und Zero-Getränke die Rede. »Das mache ich nicht«, erklärte jetzt Lars Klingbeil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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