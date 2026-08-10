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10.08.2026 06:31:29
ZUE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ZUE hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 PLN, nach 0,450 PLN im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 248,6 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZUE einen Umsatz von 222,6 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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