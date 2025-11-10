|
10.11.2025 06:31:29
ZUE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ZUE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
ZUE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 323,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 304,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
