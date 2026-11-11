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11.11.2026 06:31:29
ZUE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ZUE äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 671,2 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZUE 288,2 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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