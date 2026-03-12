12.03.2026 06:31:29

ZUE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ZUE hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 PLN, nach 0,170 PLN im Vorjahresvergleich.

ZUE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 846,8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 184,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,490 PLN. Im Vorjahr waren 0,470 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 945,90 Millionen PLN – eine Minderung um 22,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,22 Milliarden PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at

