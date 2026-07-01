Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
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01.07.2026 17:45:15
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
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Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Anlässlich der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 waren 2’956’197 Aktienstimmen vertreten (89.1% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats:
Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027.
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Weitere Informationen
Patrick Zingg, Head Investor Relations
Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Züblin Immobilien Holding AG
|Hardturmstrasse 76
|8005 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 206 29 39
|Fax:
|+41 44 206 29 38
|E-Mail:
|investor.relations@zueblin.ch
|Internet:
|www.zueblin.ch
|ISIN:
|CH0312309682
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2358274
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2358274 01.07.2026 CET/CEST
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