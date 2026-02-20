Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend (20. Februar/21.00 Uhr) mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen. Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Neu-Isenburg erneuert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Einschränkungen gibt es auf folgenden Strecken:

* Die Züge der Linie RE60 auf der Main-Neckar-Bahn zwischen den beiden Städten entfallen bis zum 6. März (21.00 Uhr) ganz.

* Züge der Linie RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.

* Die RB61 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof bzw. Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Es fallen zudem einzelne Züge auf der Gesamtstrecke nach Dieburg aus.

* Zugausfälle gibt es zudem auf den Linien RB67/68 auf dem Abschnitt Frankfurt Hauptbahnhof - Langen.

Bahn: Reisende kommen mit S6 und Bussen weiter

Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Zwischen Frankfurt und Darmstadt könnten Reisende die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die wie üblich unterwegs sei.

Auch der Fernverkehr ist betroffen. Züge werden umgeleitet, einige fallen aus. Betroffen ist der Abschnitt Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig über Verbindungen zu informieren./hus/DP/zb