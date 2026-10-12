Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Kostensenkung
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12.10.2026 16:43:39
Zügiger Stellenabbau: Schaeffler übertrifft bisherige Einsparungsziele - Aktie gewinnt
Daher löste Schaeffler nicht benötigte Rückstellungen für den Umbau von rund 84 Millionen Euro im dritten Quartal auf. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Schaeffler-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,02 Prozent auf 5,94 Euro.
Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1.768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1.300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. "Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt", teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 werde zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich.
/mis/stw
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
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