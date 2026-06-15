Zürcher Kantonalbank erhält neuen Fixed-Income-Chef

Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie

Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US33834B2079

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15.06.2026 11:24:48

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