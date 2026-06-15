Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
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15.06.2026 11:24:48
Zürcher Kantonalbank erhält neuen Fixed-Income-Chef
Die Zürcher Kantonalbank besetzt eine Schlüsselposition im Asset Management neu. Maurizio Pedrini übernimmt die Leitung des Fixed-Income-Bereichs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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