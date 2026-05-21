Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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21.05.2026 10:28:36
Zürcher Private Equity-Spezialist: «Der erste, der nachgibt, verliert»
Der Private Equity-Markt steckt in einer seiner schwierigsten Phasen seit der Finanzkrise. Exits stocken, Bewertungen brechen ein und viele Investoren warten ab. Gleichzeitig entstehen neue Chancen, wie Farsin Yadegardjam vom Zürcher Private Equity-Spezialisten COI Partners im Podcast von finews erklärt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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