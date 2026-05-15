Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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15.05.2026 10:29:58
Zürcher Private Equity-Spezialist: «Die Indien-Story beginnt gerade erst»
Indien ist für viele Investoren zuletzt etwas aus dem Fokus geraten. Für Ajay Singh, Managing Partner von Rootbridge, ist das ein Fehler. Im Podcast von finews erklärt er, weshalb die grösste Wachstumsphase des Landes erst bevorsteht, warum geopolitische Spannungen Indien sogar stärken – und weshalb Schweizer Investoren das Land nicht länger ignorieren sollten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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