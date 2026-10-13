KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.10.2026 06:00:00
Zürcher Techunternehmen wird zum Maschinenraum der Banken-KI
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Banken wollen künstliche Intelligenz nutzen, müssen aber sensible Daten schützen. Hier setzt Phoeniqs an. Das Zürcher Technologieunternehmen wird gerade von Anfragen von Finanzdienstleistern überrannt.
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