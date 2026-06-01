KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.06.2026 07:00:51
Zürcher Vermögensverwalter schafft Beirat für Digitalisierung und KI
Mit einem neu geschaffenen Innovation Advisory Board will SoundCapital die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz strategisch verankern und deren Umsetzung im Wealth Management beschleunigen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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