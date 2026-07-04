Republic Aktie

Republic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.07.2026 20:13:54

Zugang zu 30 Börsen weltweit: Trade Republic baut nach EU-Verbot sein Angebot um

Das umstrittene "Payment for order flow"-Verbot zwingt Neobroker zum Umdenken. Trade Republic kontert die neue Regulierung nun mit einer grundlegenden Systemumstellung. Alle Details zur neuen Strategie des Branchenprimus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Republic Holding JSC

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.