Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
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04.07.2026 20:13:54
Zugang zu 30 Börsen weltweit: Trade Republic baut nach EU-Verbot sein Angebot um
Das umstrittene "Payment for order flow"-Verbot zwingt Neobroker zum Umdenken. Trade Republic kontert die neue Regulierung nun mit einer grundlegenden Systemumstellung. Alle Details zur neuen Strategie des Branchenprimus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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