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25.11.2026 08:43:38
Zugausfälle auf der Strecke Mainz-Koblenz-Köln/Bonn
KOBLENZ (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten müssen Zugfahrer zwischen Mainz, Koblenz und Köln/Bonn Flughafen in der Nacht vom ersten Adventssonntag zum Montag mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Viele Züge fallen aus, ein Schienenersatzverkehr wird aber eingerichtet, wie die Trans Regio Deutsche Regionalbahn in Koblenz ankündigte.
Betroffen ist die Linie RB 26 vom Flughafen über Köln, Bonn, Koblenz, Bingen bis nach Mainz. Auch in den Tagen danach komme es wegen der Bauarbeiten auf der Strecke zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie zu Verspätungen und Fahrplanabweichungen./irs/DP/zb
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