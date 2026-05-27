Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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27.05.2026 09:20:21
Zuger Asset Manager baut in Middle East aus
Die QCAM Currency Asset Management AG meldet die Ernennung von Alan O'Donnell zum Senior Advisor Middle East. Damit sollen institutionelle Investoren in der arabischen Welt noch besser bedient werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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