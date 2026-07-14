Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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14.07.2026 07:18:11

Zuger Kantonalbank nochmals mit «Sondereffekten»

Die Zuger Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 trotz des anhaltenden Tiefzinsumfelds ein nahezu unverändertes Ergebnis erzielt. Der Konzerngewinn stieg um 0,6 Prozent auf 71,4 Millionen Franken. Wie im Vorjahr spielen Sondereffekte eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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