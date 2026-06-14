Zuger Stimmbevölkerung sagt Ja zum Bebauungsplan Metalli

Die Stimmbevölkerung der Stadt Zug hat heute den Bebauungsplan Metalli mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 57.8 Prozent deutlich gutgeheissen. Damit erreicht das Projekt Lebensraum Metalli nach mehrjährigem Planungsprozess mit städtebaulichem Wettbewerb und diversen Mitwirkungsverfahren einen wichtigen Meilenstein. Patrik Stillhart, CEO der Zug Estates Holding AG, freut sich über das Abstimmungsergebnis: «Das Resultat stellt einen wichtigen Schritt zur qualitätsvollen Weiterentwicklung der Stadt Zug dar. Mit dem Projekt Lebensraum Metalli wollen wir einen wertvollen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum leisten und die Aussenraum- und Aufenthaltsqualitäten der Einkaufs-Allee Metalli deutlich steigern. Wir danken der Zuger Stimmbevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen.»

Mit dem Projekt Lebensraum Metalli entstehen 130 zusätzliche Wohnungen, 64 davon preisgünstig gemäss den Anforderungen des kantonalen Wohnraumförderungsgesetzes. Aufgewertete und attraktiv gestaltete grüne Aussenräume schaffen Orte der Begegnung und neue Treffpunkte. Unter anderem entsteht eine öffentliche, parkähnliche Dachterrasse. Der neue, einladende Metalliplatz nimmt die veränderte städtische Durchwegung auf und verbessert die Anbindung zum Bahnhof Zug. Nicht zuletzt steigern die gezielte Aufwertung und sanfte Modernisierung der Infrastruktur die Attraktivität der Einkaufs-Allee Metalli. Weitere Informationen unter www.lebensraum-metalli.ch.

Nach dem positiven Abstimmungsergebnis wird Zug Estates die weiterführende Planung des Lebensraums Metalli umgehend aufnehmen. Im nächsten Schritt ist die Durchführung eines Architekturwettbewerbs für das Hochhaus und die angrenzenden Aussenräume vorgesehen. Die Genehmigung des Bebauungsplans durch den Kanton Zug wird frühestens Ende 2026 erwartet.



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