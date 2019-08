Zugeschriebener Nettogewinn der APIC-Aktionäre ist im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,4 % gestiegen

Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) - Vorsitzender und CEO der Arab Palestinian Investment Company (APIC) (http://www.apic.ps/en) Tarek Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Ch airman-and-Chief-Executive-Officer) gab bekannt, dass der Konzern im ersten Halbjahr 2019 einen Nettogewinn nach Steuern von 10,2 Mio. USD erzielt hat, was einem Anstieg von 26,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der im ersten Halbjahr 2019 den APIC-Aktionären zugeschriebene Nettogewinn 8,3 Mio. USD betrug, was einem Anstieg von 46,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg in der ersten Hälfte von 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2018 um 12,8 % auf 391,4 Mio. USD an.

Erhöhung des eingezahlten Kapitals von APIC auf 87,5 Mio. USD

Aggad fügte hinzu, dass APIC sein eingezahltes Kapital auf 87,5 Millionen US-Dollar erhöht habe, indem es 5,5 Millionen Bonusaktien an seine Aktionäre ausschüttete, was 6,7 % zum Nennwert entspricht. APIC schüttete außerdem 5 Mio. USD als Bardividenden aus, was 6,1 % zum Nennwert entspricht. Die Dividendenausschüttung belief sich auf insgesamt 10,5 Mio. USD, was 12,8 % entspricht.

Über APIC

APIC ist ein ausländisches Beteiligungsholdingunternehmen, das an der Börse von Palästina (PEX: APIC) notiert ist. Es hält diversifizierte Investitionen in den Bereichen Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über seine neun Tochtergesellschaften: Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/), Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com/), Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/), Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/), National Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/)), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company (http://www.apic.ps/en/article/16/Sky-fo r-Advertising,-Event-Management-and-Public-Relations), Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO) (http://www.bravo.ps/), Arab Leasing Company und die Arab Palestinian Storage and Cooling Company. APIC ist auch einer der Gründungsaktionäre der Palestine Power Generation Company und besitzt Anteile an der Bank of Palestine sowie an Palestine Private Power Company, MadfooatCom, Islamic Finance House und Al-Fares National Company for Investment & Export (Optimiza).

Pressekontakt: Fida Musleh/Azar Investor Relations & Corporate Communication Manager Tel.: +970 2 297 7040 E-Mail: fida@apic.com.jo