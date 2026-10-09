BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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09.10.2026 16:30:26
Zugeständnisse erwartet: Insider: BASF hat Evonik-Übernahme längst nicht abgeschrieben
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF blitzt mit einem ersten Angebot zur Übernahme des Konkurrenten Evonik ab. In die Übernahme hat sich längst die Politik eingeschaltet. Es geht um Jobs und Standorte. Der Dax-Konzern lässt sich davon offenbar aber nicht schrecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|29.09.26
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|-0,48%
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|Evonik AG
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