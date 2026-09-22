Zugeständnis: EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach langem Ringen hebt die EU wegen einer drohenden Totalblockade von Russland-Sanktionen durch einzelne Mitgliedstaaten ihre Strafmaßnahmen gegen die beiden russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman auf. Das teilte ein EU-Diplomat mit./aha/DP/mis