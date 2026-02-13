Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
13.02.2026 06:56:00
Zugriff nur noch per VPN: Russland blockiert jetzt auch WhatsApp komplett
Der Kreml hat das Vorgehen gegen die beliebtesten Messenger weiter verschärft. Nach Telegram wird jetzt auch der Zugriff auf WhatsApp gesperrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!