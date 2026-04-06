Zuiko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zuiko ließ sich am 03.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zuiko die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,050 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,23 Milliarden JPY, gegenüber 6,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,06 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 74,51 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zuiko ein Gewinn pro Aktie von -29,780 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 19,95 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at