Zuiko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zuiko stellte am 02.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at