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Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Zukauf 13.04.2026 22:34:00

Zukauf in den USA: Nemetschek übernimmt HCSS - Aktie im Fokus

Zukauf in den USA: Nemetschek übernimmt HCSS - Aktie im Fokus

Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek übernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS).

Dazu sei eine verbindliche Vereinbarung mit der in den USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo getroffen worden, teilte das MDAX-Unternehmen am späten Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Übernahme könnte am Dienstag bekanntgegeben werden.

Der führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor werde Teil des Build-Segments von Nemetschek SE, hieß es weiter. Im Rahmen der Transaktion übernehme Thoma Bravo 28 Prozent der Anteile an diesem Bereich. Die Aktionärsstruktur von Nemetschek ändere sich dadurch nicht.

Im Zuge der Transaktion wird das Unternehmen sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung von Nemetschek um rund 450 Millionen Euro führen wird. Im abgelaufenen Jahr haben die Amerikaner den Angaben zufolge einen Umsatz von 215 Millionen US-Dollar bei einer Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 40 Prozent erzielt. Angaben zum Kaufpreis machte Nemetschek nicht. Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet das Unternehmen vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen im zweiten Halbjahr 2026.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Nemetschek Group

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