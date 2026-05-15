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15.05.2026 06:31:29
Zuken: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zuken hat sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 90,51 JPY gegenüber 118,63 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,90 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 253,15 JPY gegenüber 236,99 JPY im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43,10 Milliarden JPY, während im Vorjahr 40,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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