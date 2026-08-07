Zuken: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zuken äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 63,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,69 Milliarden JPY gegenüber 9,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at