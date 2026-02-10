Zuken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zuken hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 65,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zuken 45,20 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 10,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zuken 9,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at