Zuken stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zuken gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 86,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at