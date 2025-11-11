Zuken veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zuken hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zuken ein EPS von 41,54 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at