Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.05.2026 09:56:00
Zukunft von Microsofts Milliarden-Rechenzentrum in Kenia unsicher
Ein KI-Prestigeprojekt von Microsoft in Ostafrika steht auf der Kippe. Neben dem immensen Strombedarf bereiten vor allem offene Zahlungsgarantien Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|AKTIE IM FOKUS: Einstieg des Investors Ackman küsst Microsoft wach (dpa-AFX)
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18:02
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14.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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12.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Corp.
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