Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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12.05.2026 09:56:00

Zukunft von Microsofts Milliarden-Rechenzentrum in Kenia unsicher

Ein KI-Prestigeprojekt von Microsoft in Ostafrika steht auf der Kippe. Neben dem immensen Strombedarf bereiten vor allem offene Zahlungsgarantien Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Microsoft Buy UBS AG
30.04.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street geht es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
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