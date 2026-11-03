Zukunftsdepot - Nur Obsorgeberechtigte können einzahlen

Auf das kommende Zukunftsdepot für unter 18-Jährige wird nicht jede und jeder einzahlen können. Großeltern oder Paten sind - anders als von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) versprochen - nicht dazu berechtigt, wie aus dem Begutachtungsentwurf hervorgeht. Eröffnen können das Depot nämlich nur die gesetzlichen Vertreter des oder der Minderjährigen. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) verteidigte am Dienstag diese Regelung.

Es habe sich im Zuge der Verhandlungen und danach im technischen Austausch gezeigt, dass es ein verbundenes Konto brauche, über das dann die Veranlagung erfolgt, so die Staatssekretärin in einer Pressekonferenz. "Und dieses Konto ist eben in den Händen der Erziehungsberechtigten, der Obsorgepflichtigen, in der Regel der Eltern", sagte sie.

Zuvor hatte sie diese im Einkommensteuergesetz vorgesehene Regelung auch schon gegenüber dem ORF verteidigt. Die Eltern träfen die Investitionsentscheidungen für ihre Kinder, "und es war ja auch bisher schon die gelebte Realität, wenn Großeltern hier beispielsweise Summen an Enkelkinder weitergeben wollen, dass das ja in der Regel auch jetzt schon über die Eltern gemacht worden ist".

Steuerfrei bis zur Volljährigkeit

Grundsätzlich soll in das neue Depot - auf das sich die Dreierkoalition Mitte Oktober verständigt hatte - ab der Geburt eingezahlt werden können, mit einem staatlich finanzierten Startguthaben von 500 Euro. Entnommen werden darf das Geld erst ab dem 18. Geburtstag. Bis zur Volljährigkeit bleibt es steuerfrei, es fallen weder Kapitalertragssteuer (KESt) noch Kontoführungsgebühren an. Jährlich können bis zu 5.000 Euro eingezahlt werden. Los gehen wird es mit 1. Juli. Gelten wird es jedoch für alle ab 1. Jänner 2027 geborenen Kinder.

Finanziert werden soll der Startbonus aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Voraussetzung ist die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine rechtliche Gleichstellung. Außerdem soll es den Startbonus von 500 Euro nur geben, wenn bis zur Volljährigkeit 15 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich nachgewiesen werden.

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