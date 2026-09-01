BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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01.09.2026 14:00:00
Zukunftskompetenzen im Fokus: BMW Group startet Ausbildungsjahr 2026
Die BMW Group begrüßt am 1. September 225 neue Auszubildende und dual Studierende am Standort München und bietet deutschlandweit 1.200 Ausbildungsplätze an. Im neuen Ausbildungsjahr starker Fokus auf Zukunftskompetenzen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung für die Transformation der Automobilindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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