Zulassungen in Deutschland im 1. Halbjahr 2022: Dacia wächst stärker als alle anderen Marken

Dacia war im 1. Halbjahr 2022 die Automobilmarke mit dem dynamischsten Wachstum in Deutschland. Mit 24.759 Pkw-Neuzulassungen stieg der Absatz um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. Hj 2021: 17.072 Einheiten). Damit ist Dacia eine Ausnahme in einem um elf Prozent rückgängigen Gesamtmarkt. Der Marktanteil von Dacia legte um 0,8 Prozentpunkte von 1,2 auf 2,0 Prozent zu. Auch im traditionell starken Privatkundensektor verzeichnete Dacia von Januar bis Juni 2022 ein deutliches Plus. Hier kletterte der Marktanteil von 2,7 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2021 auf 4,3 Prozent.